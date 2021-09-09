Аркадий Пичурин из Рочестера, Миннесота, признал себя виновным в производстве изображений и видео сексуального характера с несовершеннолетними, сообщает сайт Департамента юстиции США.

Согласно судебным документам, в период с 8 ноября 2020 года по 8 января 2021 года 26-летний Аркадий Павлович Пичурин подвергал сексуальной эксплуатации несовершеннолетнего, которому на тот момент было от 9 до 10 лет. Пичурин, который связывался с несовершеннолетним через различные мессенджеры, в том числе Snapchat, солгал о своем возрасте и личности, чтобы осуществить сексуальную эксплуатацию несовершеннолетнего.

Пичурин признался, что использовал аналогичную тактику для сексуальной эксплуатации и производства порнографических изображений и видео более двадцати несовершеннолетних.

Вынесение приговора назначено на 4 января 2022 года.

Департамент юстиции просит связаться с Национальным Центром пропавших без вести или эксплуатируемых детей (National Center for Missing or Exploited Children, NCMEC) по телефону 1-800-THE-LOST (1-800-843-5678) или посетить веб-сайт NCMEC на www.missingkids.com, если вы знаете ребенка, который мог стать жертвой эксплуатации.