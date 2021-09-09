28-летний Глеб Иванов-Толпинцев (Glib Oleksandr Ivanov-Tolpintsev) из Черновцов, Украина, экстрадирован в США в связи с обвинениями в сговоре, торговле с устройств с несанкционированным доступом и торговле паролями от компьютеров, заявила исполняющая обязанности прокурора США Карин Хоппманн.

Если он будет признан виновным по всем пунктам обвинения, ему грозит максимальное наказание в виде 17 лет лишения свободы в федеральной тюрьме. В обвинительном заключении также уведомляется о том, что США намерены конфисковать у него $82 648, которые, как утверждается, связаны с доходами от преступлений.

Иванов-Толпинцев был задержан польскими властями в Корчове 3 октября 2020 года и позже был экстрадирован в США.

Согласно обвинительному заключению, Иванов-Толпинцев контролировал «ботнет», который представлял собой сеть компьютеров, зараженных вредоносным ПО и контролируемых как группа без ведома владельцев.

Он использовал ботнет для проведения атак, предназначенных для одновременного дешифрования нескольких учетных данных. В ходе заговора Иванов-Толпинцев заявлял, что его ботнет способен расшифровывать учетные данные как минимум 2000 компьютеров каждую неделю. Затем он продал эти учетные данные в даркнете на сайте, который специализировался на покупке и продаже доступа к взломанным компьютерам. После продажи на этом веб-сайте учетные данные использовались для облегчения ряда незаконных действий, включая налоговое мошенничество и атаки программ-вымогателей.