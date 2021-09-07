В Техасе возникла нехватка мест в палатах интенсивной терапии

По крайней мере 45 небольших школьных округов по всему Техасу были вынуждены временно прекратить очные занятия, передает Русская служба «Голоса Америки».

Издание Austin American-Statesman сообщило, что на выходных в больницах в центральном Техасе не было свободных коек в отделениях интенсивной терапии.

Это произошло впервые с начала пандемии COVID-19 в 11 округах, прилегающих к столице штата Остину, когда нет мест для взрослых в отделениях интенсивной терапии.

В воскресенье в этом районе было доступно всего четыре койки в отделении интенсивной терапии для детей. В субботу ситуация была иной: ни одного свободного места.

Издание сообщает, что в начале пандемии в регионе было 184 койки для взрослых и 29 койко-мест для детей.

Согласно опросу, проведенному в августе Университетом Техаса в Остине, рейтинг губернатора штата Грега Эбботта опустился до 41%. 50% жителей штата считают, что он не справляется со своими обязанностями. 35% респондентов считает, что штат движется в правильном направлении, а 52% опрошенных придерживаются противоположного мнения.

56% жителей Техаса поддерживают обязательное ношение масок в школах, против – 35%.

Напомним, что в начале августа Грег Эбботт издал указ, запрещающий школам требовать обязательное ношение, что вызвало волну критики. Ряд школ отказался следовать указу губернатора.

После судебных исков со стороны властей штата к школьным округам, отвечающих за правила в школах, и родителей к губернатору, в дело вступил Верховный суд Техаса, который отклонил просьбу Эбботта заблокировать судебные решения на его указ, временно его блокирующие.

По данным департамента охраны здоровья Техаса, 6 сентября было зарегистрировано 2607 новых случаев заражения вирусом и 53 смертельных случая, вызванных им.