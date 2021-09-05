Профессор судит Калифорнийский университет за требование вакцинации от COVID-19

Профессор психиатрии и человеческого поведения из Калифорнийского университета в Ирвине Аарон Хериати (Aaron Kheriaty) 18 августа подал в суд на должностных лиц своего учебного учреждения из-за требования вакцинации от COVID-19, заявив, что он переболел COVID-19 в июле 2020 года и имеет “естественный иммунитет”.

Здесь стоит отметить, что в июле 2021 года Калифорнийский университет потребовал от всех преподавателей, сотрудников и студентов вакцинироваться от COVID за две недели до их прибытия в кампус.

В иске указано, что Хериати “уже имеет естественный иммунитет к вирусу” и “с меньшей вероятностью заразит других людей, чем люди, которые были вакцинированы”, а требование о вакцинации названо “иррациональным”.