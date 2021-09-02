Радио “Свобода”: с 2017 года RT America получила более 100 миллионов долларов от Российского правительства.

Телеканал Russia Today, переименованный в RT, является иностранным агентом в соответствии с законом the Foreign Agent Registration Act, FARA. Согласно данным, полученным Радио “Свобода”, в 2017 году RT получил указание от Департамента юстиции США зарегистрироваться в соответствии с FARA. Указание последовало после того, как спецслужбы США установили, что канал был частью более широкой кампании российской пропаганды и вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году.

Как сообщает Радио “Свобода”, 100 миллионов долларов в виде государственного финансирования от России являются крупнейшей субсидией среди всех получателей- “иностранных агентов” в Соединенных Штатах из любой страны. Организация Open Secrets из Вашингтона, Округ Колумбия, собрала эти цифры на основе отчетов, подаваемых самими компаниями в соответствии с Законом о регистрации иностранных агентов.

Компания, управляющая работой RT в США, называется T&R Productions, и она была впервые зарегистрирована в Вашингтоне, округ Колумбия, в 2014 году. Данные Open Secrets не включают годы до 2017 года, поскольку до этого времени T&R Productions не была “иностранным агентом” и, соответственно, не подавала документы в Департамент юстиции.

С момента регистрации в 2017 году T&R Productions сообщила о получении 104 721 146 долларов от своей материнской компании, известной как ANO TV-Novosti. По данным Open Secrets, это делает T&R крупнейшим получателем финансирования, назначенного “иностранным агентом” в Соединенных Штатах в период с 2016 по 2021 годы.

Подробнее с расследованием Радио “Свобода” можно ознакомиться здесь.