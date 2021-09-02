Молодая семья собирает деньги на похороны трагически умершего отца

Семья Сидловских столкнулась с трагедией – 23 августа в результате трагедии умер Дмитрий Сидловский, ему было всего 32 года. Вдовой стала 27-летняя Оксана Сидловская, а шестеро детей – Роман 10 лет, Виталий 9 лет, Жанетт 8 лет, Лилия 6 лет, Мириам 2,5 года, Азария 3 месяца – остались без отца.

Фото: GoFundMe

Как на GoFundMe пишет брат Дмитрия, Павел, “Дима был в отпуске по стране со своей семьей. Купаясь с детьми в бассейне, Дима нырнул в воду и больше не всплывал на поверхность. После многочисленных попыток реанимировать Диму, сначала его женой, а затем и прибывшими спасателями, спасти его не удалось”.

Семья просит поддержать их финансово, чтобы они могли покрыть расходы на похороны, транспортировки тела домой в Вашингтон и на период адаптации Оксаны и детей, все собранные средства будут переданы Оксане.