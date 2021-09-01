Последствия полного одобрения вакцины Pfizer-BioNTech, возможно, ещё не сильно ощутимы. Но когда американская FDA пошла на этот бюрократический шаг, она приравняла эту вакцину ко всем вакцинам от других заболеваний. А значит, везде, где требуются какие-либо справки о вакцинации, в этот список теперь можно добавить прививку от КОВИДа.

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Сразу оговорюсь, что есть исключения. Вакцина всё ещё тестируется для детей младше 12 лет. Дети 12-16 лет остались на программе срочного использования. Медицинские учреждения рекомендуют прививку беременным женщинам (и миллионы уже привились без последствий), но формально вакцины на них не пока тестировались. Конечно, в редких случаях вакцина может быть противопоказана по медицинским показаниям. Вероятно, будут разрешены религиозные «отмазки».

Для всех остальных отказ от прививки создаст очень серьёзные жизненные неудобства.

1. Федеральное правительство может потребовать обязательной вакцинации от всех федеральных работников, а от также людей и организаций, которые работают на государственных контрактах. Американская армия уже начала процесс поголовной вакцинации.

2. Вашингтон не может заставить вакцинироваться буквально всех, но они могут мотивировать штаты федеральными долларами. Например, Конгресс может выделить деньги на здравоохранение при условии, что штаты введут обязательную вакцинацию. Этот сценарий может забуксовать в судах.

Однако каждый отдельный штат точно может ввести мандат на прививки. Прецедент существует ещё с 1905-го года, когда Массачусетс оштрафовал Геннинга Джэйкобсона на $5 (около $150 сегодня) за то, что он отказался прививаться от оспы. Дело дошло до Верховного Суда, который постановил, что штат имеет право ввести поголовную вакцинацию (ссылка прилагается).

3. Медицинские учреждения начали требовать вакцинацию от своих работников ещё раньше. Больницы и дома престарелых не имеют права заражать пациентов, когда этот риск можно легко ограничить. Уже были увольнения работников, которые отказались делать прививки.

4. Страховые компании могут повышать цены для невакцинированных так же, как они штрафуют курильщиков. Риск попасть в больницу без прививки увеличивается в несколько раз и бьёт по карману страховых компаний. В этом сценарии свободный рынок должен сработать на отлично.

5. Частные компании, которые покрывают большую часть медицинской страховки своих работников, тоже могут ввести штрафы. Например, авиакомпания Дельта объявила, что невакцинированные работники будут платить $200 в месяц. Дисней Уорлд во Флориде договорился об обязательной вакцинации всех членов профсоюза.

6. Высшие учебные заведения могут требовать подтверждения вакцинации от студентов точно так же, как они этого требуют со всеми другими болезнями.

7. Бизнесы могут отказаться обслуживать невакцинированных клиентов. Если вы хотите отправиться в круиз на корабле, то многие компании уже требуют справку о прививке у всех без исключения. Финансовый гигант Голдман Сакс требует подтверждения прививки для всех, кто хочет посетить их офисы.

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Помогут ли эти меры повысить процент вакцинированных и остановить пандемию? Непривитых американцев можно разделить на три категории:

1. Действительно, есть группа людей, которые ждали сигнала от FDA. Будем надеяться, что они уже сделали первый укол.

2. Большинство, кто сделает прививку, чтобы избежать вышеперечисленных неудобств и ограничений. Некоторые будут жаловаться, что их заставили. До сих пор есть люди, которые не верят в автомобильные ремни безопасности. Главное, что они ими пользуются.

3. Безусловно, останутся конченные антиваксеры. Многие будут искать религиозные и медицинские лазейки, чтобы не вакцинироваться.

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Противники обязательной вакцинации любят рассказывать о нарушении их «свобод» и «прав». Однако свобода выбора у них всегда есть. Они могут переехать куда-то, где не нужно вакцинироваться, найти там работу, на которой не проверяют справки о вакцинации, и пользоваться услугами бизнесов, которые готовы обслуживать антипрививочников.Однако у антиваксеров нет свободы входить с нами в контакт и нарушать нашу свободу не заболеть. И ни у кого нет права заставлять наших врачей и медсестёр работать сумасшедшие часы с риском для себя – и перегружать нашу общую медицинскую систему.

Не стоит путать личные эгоистические заблуждения с правами, свободами и обязанностями в демократическом обществе.

Dmitry Abramson