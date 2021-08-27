Полиция Розвилла: мужчина арестован после попытки заманить девочек-подростков в свой грузовик

Как удалось узнать Slavic Sacramento, в среду, 25 августа 2021 г., полицейское управление Розвилла арестовало 26-летнего Ивана Тимофеева из Антилопы по обвинению в попытке похищения и общения с несовершеннолетним с целью совершения преступления.

Согласно информации от полиции, 23 августа 2021 г., примерно в 5:49 вечера Тимофеев якобы контактировал с тремя девушками-подростками недалеко от угла Westbrook Blvd. и Pleasant Grove Blvd. Тимофеев подозревается в попытке заманить троих подростков в свой автомобиль в обмен на деньги. При этом молодой мужчина не вступал в физический контакт с девушками и не принуждал их сесть в свой автомобиль.

Тимофеев описывается как взрослый белый мужчина со светло-русыми волосами, управлял бордовой Toyota Tundra, выпущенной в начале 2000-х годов.

Полицейское управление Розвилла просит связаться с с отделом расследований по телефону 916-746-1059, если у кого-то были какие-либо контакты или взаимодействия с Тимофеевым или аналогичным автомобилем.