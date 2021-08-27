Калифорнийцы ожидают дополнительные стимулирующие выплаты

Губернатор Гэвин Ньюсом объявил в четверг, что штат начнет выплату стимулирующих пособий Golden State Stimulus с пятницы и продолжит их отправлять в течение двух недель. Сначала деньги придут в виде прямых депозитов на счет, потом последуют бумажные чеки.

Калифорнийцы, имеющие право на выплаты, в большинстве случаев получат чеки на сумму от $500 до $1100. К основным требованиям относятся: доход менее $75 000 за прошлый год, большую часть года проживали в Калифорнии, сейчас живут в штате, не заявлены как иждивенцы и подали налоговые декларации за 2020 год до 15 октября 2021 года.

Если калифорнийцы соответствуют требованиям, то они получат $600 + $500 на иждивенца.

Люди с ITIN вместо номеров социального страхования получат $1000 вместе с иждивенцем.

Подробнее о выплате Golden State Stimulus.