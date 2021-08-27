Калифорния будет платить наркоманам, чтобы они не употребляли наркотики?

Исследования показывают, что один из наиболее эффективных способов заставить людей прекратить употреблять такие наркотики, как кокаин и метамфетамин – это платить им за то, что они их мне употребляют. В частности, федеральное правительство годами делает это с ветеранами вооруженных сил.

Поэтому лидеры Калифорнии хотят, чтобы штат платил людям за то, чтобы они оставались не под действием наркотиков. Принцип следующий: люди получают выплаты за каждый отрицательный тест на наркотики в течение определенного периода времени.

Проблема очень остро стоит в штате, т.к. за первые девять месяцев 2020 года смертность от передозировки увеличилась на 42% по сравнению с 2019 годом.

Стоимость программы зависит от количества участников, например, если в ней участвуют 1000 человек, то стоимость может доходить до $286 000 долларов.