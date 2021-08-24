14 сентября в Калифорнии пройдут досрочные выборы губернатора

Избирательные участки откроются через две недели, но голосовать по почте можно уже сейчас, пишет Ангелина Багдасарян из VOA.

До досрочных перевыборов губернатора Калифорнии осталось меньше месяца. Избиратели уже получили бюллетени с длинным списком кандидатов и могут начать голосовать по почте, а через две недели откроются участки для досрочного голосования. Чем ближе день выборов, а это 14 сентября, тем больше кипят в штате страсти, колеблются рейтинги и множатся обещания.

Вопрос в первой графе на бюллетенях для голосования, которые уже начали приходить калифорнийцам, гласит: нужно ли губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома отстранить от должности? И если избиратель посчитает, что «Да», то далее его ждет длинный список кандидатов на пост главы Золотого штата.