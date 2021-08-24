14 сентября в Калифорнии пройдут досрочные выборы губернатора

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Избирательные участки откроются через две недели, но голосовать по почте можно уже сейчас, пишет Ангелина Багдасарян из VOA.

До досрочных перевыборов губернатора Калифорнии осталось меньше месяца. Избиратели уже получили бюллетени с длинным списком кандидатов и могут начать голосовать по почте, а через две недели откроются участки для досрочного голосования. Чем ближе день выборов, а это 14 сентября, тем больше кипят в штате страсти, колеблются рейтинги и множатся обещания.

Вопрос в первой графе на бюллетенях для голосования, которые уже начали приходить калифорнийцам, гласит: нужно ли губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома отстранить от должности? И если избиратель посчитает, что «Да», то далее его ждет длинный список кандидатов на пост главы Золотого штата.