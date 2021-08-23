Байден: «Как только вы полностью вакцинированы, вы – в безопасности»

Ранее в понедельник стало известно об официальном одобрении первой вакцины от коронавируса в США, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Президент США Джо Байден в понедельник обратился к стране, рассказав о предпринимаемых его администрацией усилиях по борьбе с пандемией коронавируса и кампании вакцинации.

Ранее в понедельник стало известно, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) официально одобрило первую вакцину против COVID-19: теперь вакцина под торговым названием Comirnaty, разработанная компаниями Pfizer и BioNTech, разрешена для профилактики коронавируса у лиц в возрасте старше 16 лет.

Обращаясь к стране, президент подчеркнул значение произошедшего как этапа в борьбе с пандемией.

Он напомнил, что вакцина является бесплатной, безопасной и эффективной.

«Сделайте прививку сегодня!» – призвал Байден соотечественников.

«Как только вы полностью вакцинированы, вы – в безопасности», – сказал он.

При этом президент констатировал, что те, кто еще не вакцинирован, по-прежнему находятся в опасности.

Обтатившись к родителям, он подчеркнул, как важно, чтобы дети носили защитные маски.

Байден также напомнил о масштабах кампании вакцинации, развернувшейся в стране. «Вместе мы добились значительного прогресса за семь месяцев», – отметил глава Белого дома.

«Тем не менее, нам необходимо двигаться быстрее», – подчеркнул он.

Ранее вышеуказанная вакцина, а также вакцины Moderna и Johnson & Johnson были разрешены для экстренного применения.

На данный момент в США полностью вакцинировано около 51 процента жителей, и администрация прилагает активные усилия, чтобы повысить уровень вакцинации.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что после решения FDA американцы могут с полным доверием относиться к вышеуказанной вакцине.