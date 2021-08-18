Массовые мероприятия для невакцинированных калифорнийцев будут недоступны

20 сентября в Калифорнии будет требоваться подтверждение вакцинации или отрицательный результат теста на COVID для посещения мероприятий внутри помещений.

Представители Департамента здравоохранения Калифорнии объявили в среду новое правило: любой человек, желающий посетить мероприятие внутри помещении с участием 1000 или более человек, должен будет предъявить доказательство вакцинации или недавний отрицательный тест на COVID-19.

Чтобы принять участие в мероприятии, необходимо сдать отрицательный тест на COVID не позднее, чем за 72 часа до начала мероприятия. Новые правила останутся в силе как минимум до 1 ноября и также распространяются на собрания на открытом воздухе с участием 10 000 человек и более.

Между тем, по состоянию на среду около 79% подходящих калифорнийцев были вакцинированы.

Подробнее о новых требованиях можно узнать на сайте Департамента здравоохранения Калифорнии.