В Айдахо в аварии погиб украинский иммигрант, семья просит o помощи

В понедельник, 16 августа, в результате аварии погиб Леонид Пихулевич (Leonid Pihulevych) из Украины, он ехал один, другие машины и водители не пострадали. Трагический инцидент произошел в штате Айдахо, сообщает EastIdahoNews.com.

Похороны еще не объявлены, так как семья ожидает подтверждения, сможет ли другая часть семьи прилететь из Украины, говорится на GoFundMe, где открыт сбор средств на помощь с похоронами. У Лео остались жена Наталья, сын Адам (11 лет) и дочь Миа (7 лет).

Леонид недавно получил диплом по бухгалтерскому учету в Айдахо и собирался переехать со своей семьей в Калифорнию. По информации

Как говорится на GoFundMe, “единственная машина семьи пострадала в аварии и не подлежит восстановлению… срок аренды истекает через две недели. Соседи и друзья помогают семье найти дом в районе Рексбург, штат Айдахо, где Наталья и дети хотят остаться.”