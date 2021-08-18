Губернатор Техаса заразился коронавирусом

Ранее Грег Эббот прошел вакцинацию против COVID-19, сообщает Служба новостей «Голоса Америки».

Губернатор Техаса республиканец Грег Эббот заболел COVID-19, сообщили в его офисе.

«Сегодняшний тест губернатора Грега Эббота на вирус, вызывающий COVID-19, оказался положительным. Губернатор сдавал тесты ежедневно, и сегодня результат впервые оказался положительным», – говорится в заявлении офиса губернатора.

«Губернатор Эбботт прошел полную вакцинацию против COVID-19, находится в добром здравии и в настоящее время не испытывает никаких симптомов. Все, с кем губернатор сегодня находился в тесном контакте, были уведомлены», – отмечается в заявлении.

Эббот изолируется в губернаторском особняке. Его офис сообщил, что тест жены губернатора, Сесилии Эббот, оказался отрицательным.