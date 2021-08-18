В Колорадо открылся бесплатный продуктовый магазин

Некоммерческая организация в Денвере открыла бесплатный продуктовый магазин Feeding Denver’s Hungry, чтобы помочь пострадавшим от пандемии семьям. В магазине можно найти консервы, сухие продукты, макароны, крупы и предметы первой необходимости, такие как мука, сахар и молоко. Магазин работает с мая, в нем смогли получить продукты 3 000 семей.

Магазин отличается от продовольственных банков тем, что посетители могут выбрать все, что хотят, включая свежие фрукты, мясо, готовые блюда, корм для собак и закуски, а в продовольственных банках коробки с продуктами готовятся заранее. Есть полки с игрушками для посетителей с детьми.

Чтобы посетить бесплатный магазин, необходимо зарегистрироваться в последний понедельник каждого месяца, слоты ограничены и предоставляются в порядке очереди. Без записи в магазин не попасть.