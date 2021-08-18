Член преступного синдиката «KavKaz Nation» обвиняется в вымогательстве и других преступлениях

12 августа в федеральном суде Бруклина Роману Никогосяну, члену бруклинского евразийского синдиката организованной преступности KavKaz, действовавшего в основном в районах Манхэттен-Бич и Брайтон-Бич, были предъявлены обвинения по нескольким пунктам: по 2 пунктам обвинения в сговоре с вымогательством в соответствии с Законом Хоббса, по 1 пункту обвинения в вымогательстве по закону Хоббса, перевозке украденного имущества между штатами и признании виновным в хранении огнестрельного оружия, сообщает Департамент юстиции.

Никогосян был арестован в Лос-Анджелесе 20 июля 2021 года и его приговорили к заключению до суда. Позднее он будет привлечен к ответственности в Восточном округе Нью-Йорка.

Как указано в материалах суда, KavKaz – преступное предприятие, действующее в Восточном округе Нью-Йорка, Бруклин является крупнейшей его базой операций. Члены KavKaz называют свое членство «KWAY» или «K WAY» и часто носят украшения или предметы одежды с надписью «KavKaz». Члены KavKaz из Бруклина опираются на связи с Кавказским регионом, а именно с Арменией, Узбекистаном, югом России и Азербайджаном.

Согласно Департаменту Юстиции, в начале 2021 года Никогосян действовал по схеме распространения наркотиков, в которой он использовал жертву одной из своих вымогательских схем для перевозки пакетов с марихуаной. Когда потерпевший обнаружил незаконное содержимое пакетов и отказался продолжать распространение наркотиков, Никогосян с помощью сообщников потребовал от жертвы $10 000, угрожая нанести ему удар ножом или сломать ему ноги, если он не подчинится.

Кроме того, Никогосян и его сообщники вступили в сговор для перевозки роскошных автомобилей, приобретенных мошенническим путем, из Калифорнии в Нью-Йорк. Также Никогосян был обвинен в хранении огнестрельного оружия, винтовки Hi-point 995.

В случае признания виновным обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.