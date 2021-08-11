Беларусь предложила сократить сотрудников посольства США до 5 человек

Беларусь отозвала согласие на прием посла США и предложила до 1 сентября сократить сотрудников посольства США до 5 человек.

МИД Беларуси 11 августа отозвал ранее выданное согласие на назначение Джули Фишер послом США в этой стране.

США отозвали своего посла из Беларуси в марте 2008 года. После этого в Минске работал временный поверенный. Кандидатура Фишер была выдвинута еще в апреле 2020 года.

“Жаль, что наглые и откровенно враждебные действия американской стороны, равно как и совершенно не подпадающие под понятие дипломатии и профессионализма поступки отдельных ее представителей разрушили наработки предшественников и вынудили нас отозвать ранее выданное согласие Республики Беларусь на назначение Дж.Фишер послом США в нашей стране”, – говорится в заявлении пресс-секретаря белорусского МИД Анатолия Глаза на сайте ведомства.

Беларусь также предложила США до 1 сентября сократить численность своего посольства в Минске до пяти человек. Об этом сообщил тот же Анатолий Глаз по итогам встречи с временным поверенным в делах США в Беларуси Рубеном Арутюняном.

“Учитывая утрату действующей американской администрацией доверия со стороны Беларуси, согласование всех новых проектов, грантов и программ по линии правительства США с нашей стороны приостанавливается до момента возвращения такого доверия”, – заявил он.

Соединенные Штаты призывают белорусские власти положить конец репрессиям против представителей гражданского общества, СМИ, спортсменов, студентов, юристов и других граждан, а также немедленно освободить всех политических заключенных, вступить в диалог с демократической оппозицией и гражданским обществом.

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