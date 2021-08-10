Губернатор Нью-Йорка Куомо объявил об отставке на фоне обвинений в харрасменте

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил в телеобращении, что через две недели уйдет в отставку на фоне обвинений в сексуальных домогательствах. Он назвал это оптимальным выходом из сложившейся ситуации.

Как передает АР, 63-летний демократ заверил, что никогда намеренно не проявлял неуважения к женщинам. По его мнению, это “политически мотивированная атака” и попытка ее отбить приведет к тому, что штат будет лихорадить несколько месяцев. Куомо заявил, что он не вправе создавать такую ситуацию.

“Лучшее, что я могу сделать сейчас, – это уйти в отставку и дать возможность администрации управлять”, – заявил губернатор.

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс 3 августа сообщила о завершении расследования в отношении Куомо. Cледствие выявило факты его сексуальных домогательств к нескольким женщинам, включая сотрудниц его офиса. Официально речь идет об одиннадцати пострадавших.

Энн Кларк, которая возглавляла расследование вместе с бывшим прокурором США Джун Ким, заявила, что обвинения имеют разную степень подтверждения, есть показания свидетелей, а также текстовые сообщения. Следователи опросили 179 человек, в том числе и самого губернатора.

Многие женщины заявили, что опасаются возмездия, если сообщат о поведении Куомо, сказали следователи. Они охарактеризовали администрацию Куомо как “враждебное рабочее место”, “полное страха и запугивания”.

Комментируя инцидент с губернатором Нью-Йорка, президент США Джо Байден заявил, что Эндрю Куомо должен уволиться.

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