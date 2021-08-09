Администрация Байдена вводит новые санкции в отношении Беларуси

Президент анонсировал новые меры в заявлении по случаю годовщины спорных выборов в этой стране, передает Русская служба «Голоса Америки».

Президент Джо Байден подписал указ о введении новых мер, призванных призваны привлечь к ответственности режим Александра Лукашенко.

Министерство финансов также приняло самый крупный на сегодняшний день пакет санкций в отношении белорусских физических и юридических лиц, в том числе Национального олимпийского комитета Беларуси.

Как сообщается в заявлении Минфина, в санкционный список попали такие компании, как «Беларуськалий», «Белнефтегаз», «Белказтранс», «Белказатранс Украина», «Энерго-Ойл», «Интер Тобакко», Абсолютбанк, а также Следственный комитет Беларуси, Национальный Олимпийский комитет Беларуси (НОК). Кроме того, введены санкции в отношении 23 физических лиц, в том числе бизнесменов и представителей белорусских госкомпаний. В числе фигурантов – Алексей Олексин, Андрей Бунаков, Леонид Чуро и другие.

Президент Байден в понедельник выступил с заявлением по случаю годовщины президентских выборов в Республике Беларусь.

«Вместо того, чтобы уважать четко выраженную волю белорусского народа, режим Лукашенко совершил фальсификацию выборов, за которой последовала жестокая кампания репрессий для подавления инакомыслия. Действия режима Лукашенко – от задержания тысяч мирных демонстрантов до заключения в тюрьмы более 500 активистов, лидеров гражданского общества и журналистов в качестве политических заключенных, а также принудительной переадресации международного рейса в нарушение глобальных норм – действия режима Лукашенко являются незаконными попытками удержать власть любой ценой, – подчеркнул президент Байден. – Все, кому небезразличны права человека, свободные и справедливые выборы и свобода выражения мнений, обязаны противостоять этому угнетению.

Соединенные Штаты продолжат выступать за права человека и свободу выражения мнений, одновременно привлекая Лукашенко к ответственности, вместе с нашими союзниками и партнерами. С этой целью сегодня мы издаем новый указ, который расширит нашу способность привлекать режим к ответственности и предусматривает новые санкции против белорусских физических и юридических лиц за их роль в ущемлении демократии и прав человека, транснациональных репрессиях и коррупции. Как я сказал лидеру белорусской оппозиции Светлане Тихановской, мы поддерживаем народ Беларуси, в то время как он отважно реализует свои демократические устремления».

Как уточняется в заявлении Белого дома, президентский указ позволяет вводить санкции в отношении лиц, работающих в определенных секторах экономики Беларуси, включая оборонный сектор, энергетический сектор, производство калийных удобрений и табачных изделий, строительный сектор, транспортный сектор и другие сектора, обозначаемые Минфином.

С заявлением, осуждающим действия белорусских властей, выступил госсекретарь Энтони Блинкен.

«Соединенные Штаты в очередной раз призывают белорусские власти положить конец репрессиям против представителей гражданского общества, средств массовой информации, спортсменов, студентов, юристов и других граждан, немедленно освободить всех политических заключенных, вступить в подлинный диалог с демократической оппозицией и гражданским обществом, – заявил он. – Мы продолжим работать с международным сообществом, чтобы привлечь к ответственности виновных в нарушениях прав человека в Беларуси».