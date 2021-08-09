Более миллиона детей в США не посещали занятия в школах из-за пандемии

По данным газеты New York Times, с тех пор, как пандемия коронавируса охватила США, более одного миллиона детей, многие из которых проживают в бедных районах, не посещали занятий в государственных школах – как очные, так и через Интернет. Об этом сообщает Служба новостей «Голоса Америки».

Самое резкое снижение произошло среди учеников подготовительных классов.

Газета пишет, что более 340 тысяч учеников подготовительных классов не проходили обучение.

«В самых бедных районах страны десятки тысяч шестилетних детей придут в первый класс, пропустив традиционные подготовительные классы», – написала газета. В подготовительных классах дети впервые знакомятся с цифрами и буквами, и где их можно проверить на ограничение способностей и проблемы с обучением.

Анализ этих данных, указывает издание, показывает, что пандемия уже привела к отставанию «некоторых из самых уязвимых учеников еще до того, как они провели хотя бы один день в классе».