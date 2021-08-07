Все больше бизнесов в Сакраменто требуют подтверждение вакцинации у клиентов

Нет вакцины, нет услуги – все больше бизнесов в Сакраменто руководствуются этим принципом и вводят требования для подтверждения вакцинации против COVID-19 у клиентов, которые хотят получить услугу. По словам владельцев бизнесов, такие меры защищают других клиентов, работников и побуждают все больше людей сделать прививку.

Кроме того, бизнесы в этом шаге видят свою защиту, т.к. из-за пандемии им приходилось приостанавливать свою деятельность и нести потери.

Конечно, такое решение встретило как одобрение, так и осуждение со стороны жителей. Например, некоторые несогласные призывают бойкотировать бизнес, который ввел требование вакцинации.