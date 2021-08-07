США, возможно, будут требовать свидетельства о вакцинации для въезда в страну

Белый дом подтвердил, что администрация рассматривает такую возможность, передает Служба новостей «Голоса Америки».

Белый дом подтвердил, что рассматривает возможность поменять правила въезда в страну для иностранных граждан, обязав их предъявить доказательства вакцинации.

Координатор Белого дома по борьбе с COVID-19Джефф Зайентс сообщил журналистам, что сейчас этот шаг анализируют несколько федеральных агентств.

В США до сих пор нет графика возобновления международных поездок в связи с распространением штамма «Дельта».

В январе 2020 года США ввели ограничения на въезд из Китая, а затем ограничения были распространены на ряд других стран, включая Индию и многие европейские страны.