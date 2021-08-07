Гэвин Ньюсом предложил план по борьбе с бездомностью у уборке улиц

Во время посещения Clean California site в Лонг-Бич губернатор Гэвин Ньюсом обрисовал в общих чертах свой план California Come back Plan инвестиций в услуги по охране психического здоровья и инвестиций в психиатрические больницы в рамках комплексного подхода к преодолению кризиса бездомности в штате.

По мнению губернатора, зачастую люди оказываются на улице из-за ухудшения психического здоровья.

California Come back Plan включает в себя инвестиции в размере 12 миллиардов долларов в течение двух лет, чтобы противостоять кризису бездомности, помогая наиболее нездоровым людям перебраться с улиц в жилые дома с комплексными услугами.

В рамках этих инвестиций губернатор Ньюсом возглавил проект жилищного строительства для психиатрических больных стоимостью 3 миллиарда долларов. План предусматривает создание 22 000 новых койко-мест для лечения, что является составной частью создания 42 000 новых единиц жилья для бездомных, которые будут построены в рамках California Comeback Plan.

План также продвигает CalAIM, реформу системы Medi-Cal, которая позволит лучше управлять рисками и улучшать результаты с помощью подходов к общему уходу за людьми и воздействия на социальные детерминанты здоровья. Предполагается, что это лучше послужит самым уязвимым жителям Калифорнии: бездомным, детям и людям, имеющим незначительные правонарушения.

Чтобы гарантировать выполнение местными органами власти своих обязательств по предоставлению услуг бездомным людям и созданию безопасных и чистых улиц для всех калифорнийцев, California Come back Plan включает 147 миллионов долларов на ликвидацию поселений бездомных и работы по уборке тех мест. Губернатор выступил с инициативой «Чистая Калифорния» стоимостью 1,1 миллиарда долларов для найма людей, молодежи из групп риска, бывших заключенных и других лиц для поддержки усилий штата и местных властей по борьбе с мусором, обеспечивая им таким образом стабильный доход, чтобы они смогли встать на ноги.