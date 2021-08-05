Четыре офицера, защищавшие Капитолий США 6 января, покончили жизнь самоубийством

На прошлой неделе покончил жизнь самоубийством четвертый офицер, защищавший Капитолий в Вашингтоне, округ Колумбия, 6 января.

В январе, вскоре после атаки на здание Конгресса, офицеры полиции Капитолия США Говард Либенгуд и Джеффри Смит свели счеты с жизнью. Третий полицейский, 26-летний офицер Кайл ДеФрейтаг был найден мертвым в результате самоубийства 10 июля 2021 года.

Четвертый офицер Гюнтер Хашида был найден мертвым на прошлой неделе, полиция подтвердила, что смерть произошла в результате самоубийства. У него остались жена и трое детей. На GoFundMe объявлен сбор денег, которые “пойдут на поминальную службу по Гюнтеру, поддержку двух его сыновей и их образование, а также обеспечат поддержку утраченного дохода его вдове”.

Напомним, что на днях стало известно об “украинском следе” в нападении на Капитолий США.