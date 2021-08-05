Сан-Франциско – наиболее ориентирован на будущее среди городов Америки

Команда FinanceBuzz решила выяснить, какие американские города являются лучшими и худшими, когда дело касается такого дальновидного мышления и, используя данные, относящиеся к устойчивости, экологичности и инфраструктуре, ориентированной на граждан, FinanceBuzz определила, какие города наиболее ориентированы на будущее.
Команда собрала достоверные данные и статистику по каждому фактору для 50 крупнейших городов Америки, а затем сравнили города друг с другом. Каждому городу присваивался балл по каждому фактору.
Были выбраны следующие факторы:
Индекс загрязненности (оценка приверженности сохранению окружающей среды)Количество корпорацийНаличие заправочной станции/зарядного устройства для электромобилейДоступность солнечной энергии на душу населенияУглеродный след на душу населения (это количество углекислого газа и подобных веществ, выбрасываемых человеком в результате использования ископаемого топлива)Использование велосипедовКоличество парковСредняя скорость интернета (рассматривалась средняя скорость загрузки (Мбит / с) из отчета HighSpeedInternet.com о самых быстрых и медленных сетях для Интернета за 2021 год)
Город-лидер – это Сан Франциско, у него 1 место. Сан-Франциско – единственный город, получивший высшие баллы – 5,0 баллов – в нескольких категориях.
- 2 место у Портленда, Орегон
- 3 место у Вашингтона, округ Колумбия
Всего в этот список городов вошли 6 калифорнийских городов, кроме Сан-Франциско другие 5:
- Сан-Диего на 4 месте
- Сан-Хосе на 9 месте
- Сакраменто на 11 месте
- Лос-Анджелес на 14 месте
- Риверсайд на 25 месте (на юге штата Калифорния)
Другие американские города, вошедшие в список наиболее ориентированных на будущее:
- 5 место Денвер, Колорадо6 место Сиэтл, Вашингтон
- 7 место Бостон, Массачусетс
- 8 место Остин, Техас
- 10 место Лас-Вегас, Невада
- 12 место Роли, Северная Каролина
- 13 место Миннеаполис, Миннесота
- 15 место Нью Йорк, Нью Йорк
- 16 место Солт-Лейк-Сити, Юта
- 17 место Провиденс, Род-Айленд
- 18 место Сан-Антонио, Техас19 место Даллас, Техас
- 20 место Филадельфия, Пенсильвания
- 21 место Тампа, Флорида
- 22 место Канзас-Сити, штат Миссури
- 23 место Ричмонд, Вирджиния
- 24 место Орландо, Флорида