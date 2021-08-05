Сан-Франциско – наиболее ориентирован на будущее среди городов Америки

Команда FinanceBuzz решила выяснить, какие американские города являются лучшими и худшими, когда дело касается такого дальновидного мышления и, используя данные, относящиеся к устойчивости, экологичности и инфраструктуре, ориентированной на граждан, FinanceBuzz определила, какие города наиболее ориентированы на будущее.

Команда  собрала достоверные данные и статистику по каждому фактору для 50 крупнейших городов Америки, а затем сравнили города друг с другом. Каждому городу присваивался балл по каждому фактору.

Были выбраны следующие факторы:

Индекс загрязненности (оценка приверженности сохранению окружающей среды)Количество корпорацийНаличие заправочной станции/зарядного устройства для электромобилейДоступность солнечной энергии на душу населенияУглеродный след на душу населения (это количество углекислого газа и подобных веществ, выбрасываемых человеком в результате использования ископаемого топлива)Использование велосипедовКоличество парковСредняя скорость интернета (рассматривалась средняя скорость загрузки (Мбит / с) из отчета HighSpeedInternet.com о самых быстрых и медленных сетях для Интернета за 2021 год)

Город-лидер – это Сан Франциско, у него 1 место. Сан-Франциско – единственный город, получивший высшие баллы – 5,0 баллов – в нескольких категориях.

  • 2 место у Портленда, Орегон 
  • 3 место у Вашингтона, округ Колумбия 

Всего в этот список городов вошли 6 калифорнийских городов, кроме Сан-Франциско другие 5:

  • Сан-Диего на 4 месте
  • Сан-Хосе на 9 месте
  • Сакраменто на 11 месте
  • Лос-Анджелес на 14 месте
  • Риверсайд на 25 месте (на юге штата Калифорния)

Другие американские города, вошедшие в список наиболее ориентированных на будущее:

  • 5 место Денвер, Колорадо6 место Сиэтл, Вашингтон
  • 7 место Бостон, Массачусетс
  • 8 место Остин, Техас
  • 10 место Лас-Вегас, Невада
  • 12 место Роли, Северная Каролина
  • 13 место Миннеаполис, Миннесота
  • 15 место Нью Йорк, Нью Йорк
  • 16 место Солт-Лейк-Сити, Юта
  • 17 место Провиденс, Род-Айленд
  • 18 место Сан-Антонио, Техас19 место Даллас, Техас
  • 20 место Филадельфия, Пенсильвания
  • 21 место Тампа, Флорида
  • 22 место Канзас-Сити, штат Миссури
  • 23 место Ричмонд, Вирджиния
  • 24 место Орландо, Флорида