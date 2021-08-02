Иммигрантам из России подала в суд на Орегонский медицинский университет, обвинив его в нарушении мирового соглашения и в том, что ей помешали завершить обучение. В судебных документах истица проходит под именем I.J. Это уже не первая судебная жалоба молодого врача-ординатора, русскоязычной иммигрантки, первый иск был подан в 2018 году. Иммигрантка в первом поколении приехала в США в 2001 году. Она смогла самостоятельно, без какой-либо поддержки, с отличием окончила колледж, а затем поступила в медицинский институт, который также окончила с отличием.

Девушка работала и была студенткой Oregon Health & Science University, OHSU, начиная с июля 2014 года. Примерно осенью и зимой 2015–2017 годов девушка неоднократно подвергалась сексуальным домогательствам и дискриминации по половому признаку в отделении интенсивной терапии университета. Эти случаи включали унизительные комментарии и публично высказанные необоснованные критические замечания в отношении работы по уходу за пациентами, стиля общения и пр., в то время как в отношении младшего врача-ординатора мужчины подобные комментарии не делались. Из-за происходящего в университете у истицы развилась депрессия.

В итоге девушка подала в суд на Oregon Health & Science University в 2018 году за дискриминацию. В результате разбирательств по иску 2018 года OHSU выплатило $100 000, и девушка уволилась. Но недавно она подала новую жалобу на это учреждение, обвинив его в нарушении их мирового соглашения и в том, что ей помешали завершить обучение.

В последнем иске, поданном в июле 2021 года в окружной суд округа Малтнома, Орегон, перечислены несколько обвинений против OHSU, в том числе сексуальные домогательства, гендерная предвзятость и неспособность приспособиться к инвалидности. Но основная жалоба касается обвинения в том, что OHSU нарушило предыдущее соглашение, согласно которому OHSU должно было предоставлять рекомендательные письма для потенциальных работодателей русскоязычной иммигрантки. В иске OHSU также обвивается в пресечении попыток молодого врача-ординатора быть принятым в другую программу, чтобы она могла закончить ординатуру. Из-за происходящего в университете у истицы развилась депрессия.

Центральное утверждение иска состоит в том, что не было предоставлено предписанное рекомендательное письмо потенциальным работодателям I.J., но было им сообщено, что она покинула университет из-за мирового соглашения. По словам юристов, мысль о том, что трудовые отношения необходимо урегулировать посредством мирового соглашения – это красный флаг для потенциальных работодателей, которые опасаются, что они могут оказаться втянутыми в аналогичный спор, а это значительно снижает вероятность трудоустройства.