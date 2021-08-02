Юхана Рескавитная (собирательный образ) просыпается с головной болью и сразу же выпивает болеутоляющую таблетку компании Носнодж & Носнодж. Юхана даже не задумывается о длинном списке побочных эффектов Лонельята. Но она боится делать прививку компании Н&Н, потому что у нескольких человек из миллиона были серьёзные побочные эффекты.

Вскоре головная боль утихает. Юхана принимает душ. Недавно в её шампуне нашли канцерогены, от которых выпадают волосы. Шампуни не проходят такую строгую проверку, как вакцины. Но Юхана ничего не знает о шампуне, потому что получает все новости из соцсетей, где рассказывают о вреде вакцин.

Юхана садится завтракать с мужем. На этикетке сосисок перечислены все составляющие. Юхана не в курсе, что нитраты и нитриты вредны, особенно для тех, кто планирует беременность. Но она не будет делать прививку, потому что кто-то сказал, что вакцины вызывают бесплодие.

Перед работой Юхана идёт к гинекологу. Её врач один из первых привился от коронавируса. Он был согласен на любую вакцину (он получил два укола Анредом), чтобы не заразить своих пациентов. Но Юхана даже не задумывается о том, что она может кого-то заразить.

Один из сотрудников Юханы заболел корью. Но Юхане в детстве сделали прививку от этой болезни, а значит ей нечего бояться. Родители не спрашивали, согласна ли она на укол.

В рабочий перерыв Юхана бежит в Регруб Гник и заказывает там бургер с жареной картошкой. Юхане и в голову не приходит, что может быть в этом бургере. Она даже не задумывается о том, что в пережаренном масле есть канцерогены. Но Юхана не будет делать прививки, потому что она случайно посмотрела видео с мужчиной в белом халате, который убедительно рассказывал о вредных веществах в вакцинах.

Вечером с работы приходит муж. Они давно уже хотят завести ребенка, но у супруга было несколько сбоев. На всякий случай он выпивает таблетку компании Резьяф. Супруги не задумываются, какие стадии проверок прошла Аргаив, прежде чем попасть на рынок. Но они точно не будут вакцинироваться вакциной Резьяф, потому что её недостаточно долго тестировали.

В течение дня Юхана пользуется разными программками на своём телефоне, которые следят за каждым её шагом. Неделю назад она остановилась возле витрины обуви, и с тех пор у неё постоянно выскакивает реклама женской обуви по завышенным ценам. Скорее всего Юхана купит дорогую пару туфель на неудобном высоком каблуке. Но Юхана боится, что после прививки за ней смогут следить и влиять на её решения.

Все официальные источники агитируют за прививки. Юхану не пускают в театр без доказательства, что она привита. Друзья не приглашают Юхану в гости, потому что она может заразить их ребёнка. Юхана Рескавитная возмущена, что на неё давят. Она чувствует, как посторонние люди вмешиваются в её личную жизнь и ущемляют её свободы. Почему эти люди не уважают её свободный выбор?

Dmitry Abramson