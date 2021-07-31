Минюст США потребовал от Налоговой службы передать Конгрессу налоговые декларации Трампа

Министерство юстиции США поручило Налоговой службе передать данные налоговых деклараций экс-президента США Дональда Трампа для изучения в Комитете по протоколу Палаты представителей США. Минюст посчитал, что запрос комитета о получении налоговых деклараций Трампа имеет существенные основания, передает Голос Америки.

Документы запрошены в рамках расследования, которое ведет прокурор Манхэттена.

Департамент юстиции заявил, что Департамент финансов должен предоставить налоговые декларации бывшего президента Дональда Трампа в Бюджетную комиссию Конгресса США. Напомним, что во время президентства Трампа тогдашний министр финансов Стивен Мнучин (Steven Mnuchin) заявил, что не будет передавать налоговые декларации, поскольку он считал, что их требуют демократы из-за пристрастных соображений. Бюджетная комиссия Конгресса США подала в суд в соответствии с федеральным законом, который гласит, что Налоговая служба (IRS) «должна предоставлять» отчеты любого налогоплательщика высокопоставленным законодателям. Комиссия запросила декларации Трампа для расследования соблюдения им налогового законодательства.

Как сообщает Oregonlive, окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс-младший уже получил копии личных и коммерческих налоговых отчетов Трампа. Бывший президент пытался помешать своим бухгалтерам передать документы, отправив вопрос в Верховный суд, но его аргумент о том, что он имеет широкую неприкосновенность как президент, был отвергнут.

Расследование, которое ведет окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс-младший, считается одной из самых серьезных юридических угроз, нависших над Трампом по окончании президентства.

Предполагается, что расследование Вэнса сосредоточено на утверждениях бывшего юриста Трампа Майкла Коэна о том, что Trump Organization манипулировала оценками недвижимости, чтобы максимизировать залог по ссудам и минимизировать налоги на недвижимость. Коэн также заявил, что Трамп совершал мошенничество в отношениях со страховыми компаниями. Трамп и его компания опровергают эти обвинения.