В округе Сакраменто возвращают требование ношения масок в общественных местах

В округе Сакраменто снова вводят обязательное ношение масок в общественных помещения. Это решение является результатом ежедневного увеличения новых случаев заболевания COVID-19. Согласно данным властей округа, уровень заражения с июня вырос в 3 раза, в настоящее время зарегистрировано 149 новых случаев. По данным Департамента здравоохранения, только 49% населения округа полностью вакцинированы.

Департамент здравоохранения округа Сакраменто объявил, что маски снова необходимы для собраний в помещении, независимо от статуса вакцинации присутствующих: “Все жители должны носить маски во всех общественных помещениях, местах проведения встреч, собраний и рабочих мест, таких как, помимо прочего: офисы, магазины розничной торговли, рестораны и бары, театры, центры семейных развлечений, конференц-центры, а также обслуживающие население офисы государственных и местных органов власти.”

Согласно введенному правилу, правило обязательного ношения масок в общественных помещениях будет оставаться в силе, пока будет расти количество новых случаев заболевания.

По аналогичной причине – рост заболеваемости COVID-19 – в ближайшую пятницу правило по обязательному ношению масок в общественных местах начнет действовать такжев округе Йоло.