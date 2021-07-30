На этой неделе IRS отправит 1,5 миллиона долларов налоговых возвратов

IRS объявила 28 июля, что 1,5 миллиона налогоплательщиков получат возмещение в размере в среднем $1 686 в рамках корректировок пособий по безработице, внесенных в налоговые декларации.

Возврат уже начался с 28 июля происходит путем прямого депозита на счет, также будут высыпаться и бумажные чеки – их рассылка начнется в пятницу.

Как говорится в пресс-релизе IRS, большинству налогоплательщиков не нужно предпринимать никаких действий, и нет необходимости звонить в IRS. Однако, если налогоплательщики теперь имеют право на вычеты или кредиты, не заявленные в первоначальной декларации, они должны подать форму 1040-X, измененную налоговую декларацию США физических лиц.

В течение 30 дней после корректировки налогоплательщики должны получить письма от IRS, информирующие их о том, какой вид корректировки был произведен (например, возврат, выплата долга IRS или компенсация платежей по другим утвержденным долгам) и о сумме корректировки.