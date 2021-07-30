Калифорнийские родители школьников судятся с губернатором из-за масок

В Калифорнии группа родителей подала в суд на власти штата из-за того, что те издали указ об обязательном ношении масок в школе, передает корреспондент Голоса Америки Ангелина Багдасарян из Лос-Анджелеса.

Шэрон МакКимэн каждый день устраивает акции возле школ в разных калифорнийских городах . Ее требование – отменить для учеников обязательный масочный режим.

«В нашей группе более 15 тысяч родителей, и к нам постоянно присоединяются новые семьи. Родители переживают, что в масках их дети не могут нормально учиться, их беспокоят тревога, депрессия, и много других психологических проблем», – говорит Шэрон.

Надевать маску ребёнку или нет, эти родители хотят решать сами.

«У нас должен быть выбор. Мы хотим, чтоб наши дети могли улыбаться! Маски это совершенно не полезно для детей, я хочу, чтоб они видели друг друга, взаимодействовали между собой», – говорит Фэра Кройтс, чья дочь Элиа учится в одной из калифорнийских школ.

«Когда мы в масках, я порой не понимаю, что говорят мои одноклассники, и я уже стала забывать как выглядят мои друзья», – жалуется девочка.

Но, по мнению врачей, маски в школах обязательно нужны. Хоть они и мешают детям общаться, придётся потерпеть.

«В целом, пандемия стала причиной того, что у многих людей сейчас наблюдается депрессия и тревога, особенно среди детей. Да, ношение масок может стать преградой при общении, но несмотря на это – маска не представляет физической опасности», – рассказывает Тимоти Брюэр, профессор-эпидемиолог Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Педиатр Дженнифер Шу уверена, компенсировать проблемы с недостатком общения можно и в домашних условиях, главное – захотеть.

«Дети общаются дома, там они без масок, или на улице, среди знакомых. Есть всё-таки достаточно возможностей общаться и социализироваться. По нашим данным, порядка 400 детей в США скончались от коронавируса, от масок же дети не умирают», – говорит доктор.

Маски в школах Калифорнии, где число заражений штаммом «Дельта» резко возросло, по закону, надевать должны все, как вакцинированные так и нет. Это вызывает возмущение у некоторых людей.

«Так зачем же нас прививали, если нам все равно нужно носить маски? Детям в масках сложно сосредоточиться, они не видят друг друга, не видят эмоций, не слышат слова. Мои дочки ходят на балет, они танцуют в масках, и это их ужасно расстраивает», – недоумевает жительница Калифорнии Аманда Грин.

Снять маски, говорят учёные, можно будет лишь тогда, когда прививать начнут детей младше 12 лет. Но ждать, пока детей вакцинируют, Шэрон не намерена. Она подала на губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома в суд за то, что тот сделал ношение масок в школах обязательным. А внимательные мамы и папы из группы противников локдауна и вовсе раскопали фотографию детей калифорнийского губернатора в летнем баскетбольном лагере, без масок. Спустя несколько часов после того, как фотография облетела социальные сети, пресс-служба губернатора сообщила, мол, Ньюсомы не знали, что в лагере ношение масок было необязательным. А узнав об этом, поспешили в тотчас забрать своих детей оттуда.

Конкуренты Ньюсома на досрочных перевыборах губернатора Калифорнии, которые пройдут в штате через несколько недель, тут же воспользовались ситуацией, недоумевая, почему, Ньюсом создаёт законы, которые сам и не соблюдает. Тем более, что история с перевыборами главы «Золотого штата» и началась после похожего скандала, когда Ньюсом призывал калифорнийцев сидеть на карантине, а сам отправился отмечать день рождения друга в ресторан.