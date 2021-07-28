Качество воздуха в Сакраменто ухудшилось из-за дыма от лесных пожаров

Из-за изменения направления ветра дым от пожара Дикси (Dixie Fire), самый крупный пожар в Калифорнии в настоящее время и один из 15 крупнейших в истории штата) проник в Центральную долину и продолжает распространяется. К настоящему времени в результате пожара Дикси было сожжено более 200 000 акров земли.

Появление дыма привело к ухудшению качества воздуха в Сакраменто в среду, PurpleAir показывал опасный для здоровья уровень качества воздуха.

Ветер, принесший в долину дым, является частью жаркой волны, нахлынувшей на регион – всю оставшуюся неделю температура будет сохраняться выше 100F.

Поэтому всем жителям с респираторными или сердечно-сосудистыми заболеваниями, пожилым людям и детям рекомендуется ограничить деятельность на открытом воздухе и по возможности находиться в помещении. Также рекомендуется приобрести очистители воздуха. Прогнозируется, что в остальные дни недели также возможно плохое качество воздуха.