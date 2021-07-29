Школьный совет Сан-Франциско нарушил закон, решив уничтожить фрески русского художника

Судья Верховного суда Анн-Кристин Массулло: Школьный совет Сан-Франциско нарушил закон штата, проголосовав за то, чтобы закрасить историческую и противоречивую фреску 1930-х годов, поставив политику выше требований закона.

Напомним, что в средней школе Джорджа Вашингтона в Сан-Франциско находится большая историческая фреска Виктора Арнаутова, которая вызвала споры из-за того, что на ней изображены коренные американцы и рабы. Группа чернокожих учеников и учеников из числа коренных народов обратилась к правлению с просьбой удалить ее.

Но ассоциация выпускников этой самой школы подала в суд на правление за то, что оно не провело экологическую экспертизу для удаления фрески, несмотря на то, что этого требует Закон о качестве окружающей среды Калифорнии (CEQA).

«Правление школы и Объединенный школьный округ Сан-Франциско не выполнили свою главную обязанность по соблюдению требований закона», – написала Анн-Кристин Массулло своем решении. Она постановила, что правление и ассоциация выпускников должны встретиться и подготовиться к проведению экологической экспертизы фрески до следующего судебного заседания 26 августа. А пока фрески внутри не будут закрашены.

По словам адвоката ассоциации выпускников Сьюзан Брандт-Хоули, если школьный округ решит закрыть фреску, Совет по образованию Сан-Франциско должен сначала отменить свои предыдущие голоса и согласиться составить отчет о воздействии на окружающую среду. Но выпускники надеются, что совет по образованию и правление школы решат не продолжать.