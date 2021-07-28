CDC рекомендуют всем американцам возобновить ношение масок

На фоне роста количества больных COVID-19 в США Центры по контролю и профилактике заболеваний обновили свои рекомендации.

Они рекомендуют всем американцам – и привитым, и нет – носить маски внутри помещений в регионах с высокой статистикой заболеваемости, передает “Голос Америки”.

Администрация президента США Джо Байдена обязала всех служащих и посетителей государственных учреждений носить защитные маски в регионах с высоким уровнем заражений COVID-19.

Требование носить маски относится как к вакцинированным, так и к тем, кто не сделал прививку, передает “Голос Америки”.