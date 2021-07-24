В Сан-Франциско хотят установить урны для мусора $20 000 за каждую

В Сан-Франциско давно хотят заменить зеленые мусорные баки, установленные с 1993 года более чем в 3000 местах, стоящие по всему городу. Городские власти и жители согласны с тем, что нынешние урны неэффективны, из них вываливается много мусора и появляются крысы, а замки легко ломаются.

Департамент общественных работ уже три года работает над новыми образцами. В 2018 году городские власти выбрали компанию Advanced Prototype Engineering LLC в качестве промышленного дизайнера. И вот в минувшую среду наблюдательный комитет города узнал, что новые образцы урн будут стоить от $12 000 до $20 000 каждая, сообщает телеканал KRON.

Супервайзер Мэтт Хейни сказал, что планирует встретиться с Департаментом общественных работ, чтобы попытаться снизить стоимость новых урн, и он может настаивать на отправке предложения на доработку вместо голосования Правления в следующий вторник, на которое выдвинуто предложение о разработке 15 образов мусорных баков для пилотной программы. Департаментом общественных работ просит одобрить выделение 537 000 долларов из 840 000 долларов на резерв для проекта.

Как сообщает SFChronicle, на встрече в среду исполняющий обязанности директора департамента общественных работ Аларик Деграфинрид согласился, что стоимость образцов высокая. По его словам дороговизна вызвана работой дизайнера, но при массовом производстве каждая урна будет стоить дешевле – от $2000 до $3000. Для сравнения – урны для мусора, которые сейчас стоят на улицах города, в 2018 году стоили $1218 долларов каждая.

С ноября 2021 года по январь 2022 года Сан-Франциско планирует опробовать новые образцы, которые будут оплачиваться из резервных бюджетных средств.

Ранее “Славянский Сакраменто” сообщал о том, что власти Сан-Франциско тратят на одну палатку для бездомных $61 000 в год. Администрацию города Сан-Франциско неоднократно обвиняли в масштабной коррупции и ее попустительстве среди подрядчиков.