В Техасе 7 полностью вакцинированных людей умерли от COVID-19

О смерти от COVID семи полностью вакцинированных человек из Эль-Пасо сообщил директор Департамента общественного здравоохранения. Самому старшему из умерших было 90 лет, самому молодому – за 50 лет. Пресс-секретарь города объяснила, что все они страдали серьезными заболеваниями. Представители здравоохранения заявили, что у них нет информации о том, какие вакцины получили эти люди.

Эти 7 смертей представляют 0,00149 % от количества полностью вакцинированных людей, умерших от COVID-19.

Представители здравоохранения продолжают рекомендовать вакцинацию и заявляют, что это лучший способ защитить кого-либо от вируса. При этом всегда указывается, что вакцина не может гарантировать на 100%, что человек не заразится опасным вирусом, но она значительно снижает вероятность возникновения сложных симптомов и необходимость госпитализации.

Представитель здравоохранения Эль-Пасо доктор Гектор Окаранза добавил, что вакцина защищает от нового варианта Дельта, и что они внимательно следят за всеми случаями заболевания.