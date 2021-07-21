В городах региона Сакраменто участников программы цифровой справедливости обеспечат бесплатным интернетом и компютерами.

Города, обеспечивающие программу цифровой справедливости, Digital Equity Program, для своих жителей: муниципальный район Сакраменто, город Сакраменто, город Ранчо Кордова.

В связи с тем, что по всей стране насчитывается более 24 миллионов не подключенных к сети домашних хозяйств, цифровой разрыв непропорционально сказывается на цветных и малообеспеченных слоях населения. По данным Федеральной комиссии по связи, 35% взрослых, которые не используют широкополосную связь дома, старше, беднее, менее образованы, с большей вероятностью принадлежат к расовому или этническому меньшинству и с большей вероятностью имеют инвалидность, чем те, у кого есть подключение к сети.

Что предлагается в рамках программы?- Бесплатные точки доступа (на год)- Бесплатный широкополосный доступ до 200 человек в течение года (через Comcast Internet Essentials или недорогой интернет-план AT&T)- Обновленный настольный компьютер и/или моноблок- Обучение цифровой грамотности и другие важные учебные ресурсы.

Право на участие имеют:

– Домохозяйства в регионе Сакраменто, которые зарабатывают $30 000 или меньше, или семьи, имеющие право на участие в программах государственной помощи, таких как Национальная программа школьных обедов, жилищная помощь, Medicaid, SNAP и т.д.

– Жители города Сакраменто

– Лица, проживающие в зоне обслуживания SMUD

Если вы уже являетесь клиентом Xfinity, то вы можете быть лишены возможности пользоваться бесплатным Wi-Fi, также могут применяться дополнительные требования.

Заявку на участие в программе можно подать здесь; если требуется помощь при заполнении заявки, то можно звонить по телефону 211. Обычно обработка заявления занимает три недели. Если вы выбраны для получения ресурсов, вы можете получить точку доступа и компьютер, если у вас нет Интернета и вы предпочитаете точку доступа, а не широкополосную связь.