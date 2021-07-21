28% невакцинированных американцев считают, что вакцины от COVID представляют больший риск, чем сам вирус

Данные опроса: 28% невакцинированных американцев считают, что вакцины от COVID представляют больший риск для Америки, чем сам вирус.

Согласно опросу Yahoo News /YouGov, проведенному 13-15 июля, многие американцы, не вакцинированные против COVID-19, считают, что вакцины более опасны, чем вирус. В опросе приняли участие 1715 взрослых американцев, и его погрешность составляет плюс-минус 2,7 процентных пункта.

По данным опроса, 61% респондентов заявили, что коронавирус представляет больший риск для их личного здоровья, чем вакцины COVID-19, в то время как 18% заявили, что вакцины представляют больший риск, чем коронавирус, а 21% не уверены.

Как показал опрос, среди непривитых респондентов 37% считают, что вирус представляет больший риск для Америки, а 28% заявили, что вакцины представляют больший риск. Между тем, 83% вакцинированных американцев считают, что вирус представляет больший риск, а 5% считают, что вакцины.

При этом представители органов здравоохранения и эксперты в один голос твердят, что вакцины от COVID-19 «безопасны и эффективны». Анализ правительственных данных, проведенный Associated Press, показал, что «почти все» смертельные случаи, связанные с коронавирусом, теперь происходят среди людей, которые не были вакцинированы, что является «демонстрацией» эффективности вакцин.