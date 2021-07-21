Калифорния станет первым штатом, где все школьники получат бесплатное питание

Начиная с этой осени, все учащиеся калифорнийских государственных школ будут питаться в учебных заведениях бесплатно, передает Голос Америки.

Калифорния станет первым штатом в США, предоставившим школьникам бесплатное питание вне зависимости от семейного дохода. Власти многих штатов предлагают льготы на школьное питание детям из малообеспеченных семей.

По данным общественной организации School Meals for All, в результате пандемии около 20% семей в Калифорнии (среди них 27% латиноамериканских и 35% афроамериканских семей) стали испытывать сложности с продуктами, что вдвое превысило этот же показатель до пандемии COVID-19.