«Друзья Беларуси» в Палате представителей призвали Байдена встретиться с Тихановской

Конгрессмены Билл Китинг, Марси Каптур, Крис Смит и Джо Уилсон объявили о создании двухпартийного кокуса «Друзья Беларуси» в составе нижней палаты Конгресса США, пишет Русская служба «Голоса Америки».

В среду законодатели из нижней палаты Конгресса – демократы Билл Китинг, Марси Каптур, а также республиканцы Крис Смит и Джо Уилсон – объявили об учреждении в Палате представителей двухпартийного кокуса (инициативной группы) под названием «Друзья Беларуси». В эту группу могут войти все конгрессмены, поддерживающие демократическое движение в Беларуси и призывающие к ответу режим Александра Лукашенко за репрессии против оппозиции и нарушения прав человека.

Сегодня утром учредители нового кокуса обратились к президенту Джо Байдену с просьбой лично встретиться с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской во время ее предстоящего визита в Вашингтон. Копия письма была опубликована пресс-службой конгрессмена Китинга, который возглавляет Подкомитет по иностранным делам в Европе.

«Мы считаем, что встреча с госпожой Тихановской, которая борется в изгнании за демократическую свободу, выступая… против авторитарного диктатора, продемонстрирует неизменную приверженность Америки демократическим институтам… Эта встреча также станет сигналом нелегитимному режиму Лукашенко о том, что репрессии, фальсификация прошлогодних выборов, и… арест активиста и журналиста Романа Протасевича и его подруги Софии Сапеги неприемлемы в глазах международного сообщества», – говорится в обращении «Друзей Беларуси» к президенту Джо Байдену.

По мнению основателей кокуса, появление в Конгрессе группы в поддержку свободной Беларуси «станет сигналом для всего мира о том, что США поддерживают тех, кто стремится к свободе перед лицом угнетения».

Народ Беларуси «сейчас нуждается в нашей поддержке больше, чем когда-либо», заявил Билл Китинг, пообещавший, что новая группа будет работать над поддержкой «устремлений белорусского народа и над тем, чтобы режим Лукашенко понес ответственность за нарушения прав человека».

«Мы поддерживаем мужественный народ Беларуси, который заслуживает истинной демократии и борется с… последним диктатором Европы Александром Лукашенко и его сообщником, российским президентом Владимиром Путиным», – говорится в заявлении конгрессмена Криса Смита, который стал автором законопроекта о демократии и правах человека в Беларуси, принятого Конгрессом в 2020 году в рамках комплексного законодательного пакета.

«Соединенные Штаты давно дружат и поддерживают культурные связи с белорусским народом, – заявила конгрессвумен Марси Каптур, – Я с нетерпением жду начала совместной работы с моими коллегами по разработке стратегий, которые усилят поддержку гражданского общества и дадут надежду угнетаемому народу Беларуси».

Конгрессмен Джо Уилсон заявил, что работа в кокусе «Друзья Беларуси» поможет членам Конгресса «в продвижении прав человека и позитивного будущего для белорусского народа».