Трамп поклялся расследовать «коррупцию Байдена», если Республиканская партия будет переизбрана на промежуточных выборах.

45-й президент Дональд Трамп заявил на митинге в Техасе в минувшую субботу, что республиканцы будут расследовать “коррупцию Байдена”, если Республиканская партия будет переизбрана в Конгресс на промежуточных выборах.

“У Байдена есть настоящие скандалы. И будьте уверены, когда республиканцы снова возьмут Конгресс, коррупция Байдена будет расследована и разоблачена Конгрессом,” — заявил Трамп. Он выдвинул различные обвинения в преступности и коррупции в отношении Джо Байдена и его сына Хантера.

Стоит отметить, что аналогичные обвинения выдвигались и в отношении семейного бизнеса самого Трампа во время его пребывания на посту президента. В отчете Citizens for Responsibility and Ethics Трамп обвиняется в участии в 3400 конфликтах интересов во время своего президентства.

Также на митинге в Техасе Трамп заявил, что что рассмотрит вопрос о помиловании участников беспорядков 6 января в случае переизбрания.