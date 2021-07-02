54% молодых американцев негативно относятся к капитализму

Большинство представителей поколения Z в США негативно относятся к капитализму. Такие результаты показал недавний опрос Axios/Momentive, сообщает Голос Америки.

Согласно опросу, 54% молодых людей в США, родившихся в период с 1990 по 2010, не испытывают симпатий капитализму. При этом 42% респондентов сообщили, что относятся к нему положительно.

Исследователи отмечают, что количество молодых людей в возрасте от 18 до 34 лет, позитивно относящихся к капитализму, сокращается. В аналогичном опросе, проведенном в 2019 году, 38% заявили о своем отрицательном отношении.

Опрос также показал изменение взглядов на социализм. 41% опрошенных сообщили, что они положительно к нему относятся. По данным аналогичного опроса двухлетней давности 55% испытывали симпатии.