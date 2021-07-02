В Беларуси вскрыты “спящие” террористические ячейки и в этом “замешаны США, Германия, Украина”

Александр Лукашенко заявил 2 июля на торжественном собрании в честь Дня независимости, что в Беларуси вскрыты “спящие” террористические ячейки и что в этом “замешаны Германия, Украина, США, Польша и Литва”.

“Сегодня вскрыты созданные “спящие” террористические ячейки, так называемые отряды самообороны. Цель этих ячеек – насильственная смена власти в день икс. Они сами пока не знают, что это за день икс: к нему надо подвести наш народ”, – заявил Лукашенко.

Он перечислил страны, которые “в этом замешаны”: Германия, Украина, США, Польша и Литва. По этой причине, объявил Лукашенко, он поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной:

“Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной”, – сказал он.

Ранее в тот же день Лукашенко заявил о завершении масштабной антитеррористической операции, а также о том, что с ней якобы связана Германия.

“После сегодняшнего окончания мероприятий по линии контрразведки мы уже не какому-то Хайко Маасу, министру иностранных дел Германии, предъявим претензии, но самому канцлеру и кое-кому из руководства Германии”, – заявил он.

Подробностей того, как именно замешана Германия, Лукашенко не сообщил. Представители правительства ФРГ, Андреа Зассе (Andrea Sasse) из МИД Германии и Мартина Фиц (Martina Fietz) из ведомства федерального канцлера отказались комментировать заявления Лукашенко.

Там же Лукашенко объявил о попытке убийства провластного журналиста телеканала СТВ Григория Азаренка. Он известен своими сюжетами о “врагах” Беларуси, а также был истцом в деле переводчицы Ольги Калацкой. Калацкая недавно получила два года ограничения свободы за пощечину, которую дала Азаренку.

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