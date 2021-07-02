Мать убита горем из-за смерти дочери, отказавшейся сделать прививку от COVID-19

Мать двоих детей из Грейн Валли (штат Миссури), 45-летняя Триша Джонс заболела COVID-19 в мае. У женщины остались двое детей, включая дочку с аутизмом.

Триша опасалась сделать ей прививку, т.к., по словам ее матери Деборы Кармайкл, она опасалась побочных эффектов. Сама Дебора вакцинировалась от COVID-19, но после первой дозы некоторое время чувствовала себя неважно. Она полагает, что это могло напугать ее дочь. Сейчас убитая горем Дебора надеется, что смерть ее дочери убедит хотя бы одного человека сделать прививку.

В интервью Fox5, Дебора Кармайкл рассказала, что в апреле ее внук заразился вариантом Дельта в средней школе, позже заболела ее дочь с мужем. Триша Джонс была госпитализирована, 13 мая ей поставили искусственную вентиляцию легких, 8 июня она умерла.

По словам Деборы, после того, как ее дочь заболела, она сказала:« “Мама, ты была права насчет укола, насчет масок, прилежания и всего такого”.

Семья Триши молится, чтобы люди восприняли ее историю как призыв к действию и вакцинировались – если не для себя, то для тех, кого они любят.