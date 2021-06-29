Госдепартамент США рекомендовал своим гражданам не ездить в Россию.

В заявлении говорится, что посещать Россию не следует из-за терроризма, преследований со стороны силовиков, ограниченных возможностей посольства по оказанию помощи гражданам США в России и произвольного применения местного законодательства.

Выделены особо Северный Кавказ, включая Чечню, и Крым. Северокавказский регион не рекомендуется посещать из-за терроризма, похищений людей и риска беспорядков. Крым США советуют не посещать из-за оккупации Россией этой украинской территории и злоупотреблений со стороны оккупационных властей.

“Граждане США, в том числе бывшие и нынешние государственные и военные служащие США, а также бизнесмены, которые посещают или проживают в России, подвергались произвольным допросам и угрозам со стороны российских властей и могут подвергнуться притеснениям, жестокому обращению и вымогательству”, – указано в сообщении.

Все сотрудники правительства США должны тщательно обдумать необходимость поездки в Россию.

В посольстве США в Москве с 1 августа не смогут предоставлять консульские услуги, это связано с нехваткой персонала. Посол Джон Салливан говорил, что консульские службы из-за нехватки сотрудников будут “не в состоянии обрабатывать хоть сколько-нибудь заявлений на выдачу виз”. Такие ограничения связаны с планами Москвы “запретить представительству США в России нанимать иностранных граждан в любом качестве” и высылкой дипломатов в ответ на расширение санкций в отношении России со стороны США за кибератаки. 14 мая американская дипмиссия в Москве сообщала о намерении российских властей отложить запрет на прием на работу иностранных граждан, сообщает Настоящее Время.

«Российские службы безопасности все чаще произвольно применяют местное законодательство, направленное против иностранных и международных организаций, которые они считают “нежелательными”, и гражданам США следует избегать поездок в Россию и работы или волонтерской деятельности в неправительственных организациях», – говорится в рекомендациях.

Госдепартамент особо предупредил лиц, имеющих двойное гражданство США и России, заявив, что Россия может не признать их американское гражданство и отказать в доступе к американской консульской помощи и воспрепятствовать их выезду из России, пишет Служба новостей «Голоса Америки».