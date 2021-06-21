Блинкен объявил о санкциях против 46 белорусских чиновников

По словам госсекретаря, эти действия направлены на установление ответственности за действия режима Лукашенко, передает Голос Америки.

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о введении санкций в отношении 46 белорусских официальных лиц в связи с их причастностью к подрыву институтов Беларуси.

«Соединенные Штаты приняли меры против десятков белорусских физических и юридических лиц в ответ на произошедшее в прошлом месяце принудительное перенаправление коммерческого рейса Ryanair, следовавшего между двумя странами-членами Европейского союза, и политически мотивированный арест журналиста Романа Протасевича и Софьи Сапеги, – говорится в заявлении Блинкена. – Эти шаги также являются ответом на продолжающиеся репрессии в Беларуси, включая ущемления прав человека, демократических процессов и основных свобод. Эти действия, согласованные с Канадой, Европейским союзом и Соединенным Королевством, направлены на установление ответственности за транснациональные репрессии режима Лукашенко и совершаемые им нарушения международных норм. Эти скоординированные действия демонстрируют непоколебимую трансатлантическую приверженность поддержке демократических устремлений белорусского народа».

В санкционный список Госдепартамента попали 46 белорусских чиновников, которые занимают ключевые должности в администрации президента, КГБ Беларуси, Министерстве внутренних дел, Следственном комитете, Министерстве информации, Министерстве спорта и туризма, Государственном пограничном комитете, Министерстве здравоохранения, Конституционном суде, Генеральной прокуратуре и районных судах Минска.

Кроме того, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США внесло в санкционный список 16 физических и пять юридических лиц, которые «причинили вред народу Беларуси своей деятельностью после фальсифицированных президентских выборов 9 августа 2020 г. и последующими жестокими репрессиями в отношении протестующих, журналистов и политической оппозиции».

По словам Блинкена, эти официальные лица сыграли значительную роль в блокировании независимых СМИ; руководили политически мотивированными арестами и судебным преследованием мирных демонстрантов, журналистов и политических деятелей; участвовали в необоснованных обысках в домах и штабах оппозиции и в жестоком обращении с несправедливо задержанными.

«Соединенные Штаты продолжают поддерживать международные усилия по расследованию нарушений на президентских выборах в Беларуси 2020 года и последовавших за этим жестоких репрессий и злоупотреблений. Мы поддерживаем белорусский народ и его фундаментальные свободы», – подчеркнул Блинкен.