Посол США в РФ Джон Салливан вернется в Москву на этой неделе

Об этом сообщил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс в ходе телефонного брифинга, передает Русская служба «Голоса Америки».

В ходе состоявшегося в понедельник телефонного брифинга пресс-секретарю Госдепартамента Неду Прайсу был задан вопрос о том, когда посол США в России Джон Салливан вернется в Москву.

«Что касается посла Салливана, то он вернется в Москву на этой неделе, – ответил Прайс. – В числе прочего – потому, что мы по-прежнему привержены тому, чтобы каналы коммуникаций с российским руководством оставались открытыми».

Пресс-секретарь Госдепартамента подчеркнул, что это необходимо как для продвижения интересов США, так и для того, чтобы снизить риск ошибок и просчетов в отношениях между двумя странами.

Прайс добавил, что именно поэтому президент Байден считает, что ему было важно провести на прошлой неделе встречу с президентом России Владимиром Путиным в Женеве.

«После столь важного саммита мы ожидаем, что посол Салливан возвратится в Москву, чтобы руководить чрезвычайно сильной командой нашего посольства в России», – констатировал пресс-секретарь внешнеполитического ведомства.

Он напомнил, что американская дипломатия претворяет в жизнь сформулированные в Женеве внешнеполитические директивы президента Байдена, предполагающие отстаивание стратегической стабильности, прав человека, и, в конечном итоге, проверку тезиса, согласно которому «мы можем прийти к таким отношениям с Москвой, которые были бы и более стабильными, и более предсказуемыми».

Пресс-секретарь Госдепартамента также отметил: «Мы знаем о возвращении в Вашингтон, округ Колумбия, российского посла Анатолия Антонова и приветствуем его. Насколько я понимаю, он возвратился в Вашингтон, округ Колумбия, чтобы в течение дня или двух приступить к выполнению своих обязанностей».