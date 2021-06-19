Путин о президенте США: «Байден – профессионал»

Российский президент сказал, что встреча с американским коллегой прошла в доброжелательной обстановке, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Президент России Владимир Путин дал высокую оценку президенту США Джо Байдену после состоявшегося на этой неделе саммита в Швейцарии, назвав его собранным «профессионалом», несмотря на их непростые отношения в прошлом.

«Образ Президента Байдена, который рисует и наша, и даже американская пресса, ничего общего не имеет с действительностью», – сказал Путин, выступая на встрече с выпускниками программы кадрового резерва Высшей школы государственного управления.

«Байден – профессионал. И нужно очень внимательно с ним работать, чтобы чего-то не пропустить. Он сам ничего не пропускает, уверяю Вас, но это было совершенно для меня очевидно», – добавил он.

Путин напомнил, что перед встречей с ним американский лидер провел европейское турне.

«Он же находится в длительной поездке, прилетел из-за океана, джетлаг так называемый, смена часовых поясов. В принципе я даже когда летаю – выбивает это из колеи», – поделился российский президент.

Однако, по его словам, Байден выглядел бодро, а их разговор с глазу на глаз продлился два часа или чуть более.

«Он полностью в материале, время от времени заглядывал в свои записи – мы все так делаем, – рассказал Путин. – Он собран, понимает, чего он хочет добиться, и делает очень искусно, это сразу чувствуется».

Путин выразил надежду, что американскому лидеру «дадут спокойно работать».

«Обстановка была достаточно доброжелательной, и, как мне кажется, мы смогли понять друг друга, понять наши позиции по ключевым вопросам», – добавил он.

Он подчеркнул, что российские власти со своей стороны будут защищать интересы РФ.

«Мы готовы к продолжению этого диалога настолько, насколько будет готова американская сторона», – сказал Путин.

При этом российский лидер дал понять, что считает американцев эгоцентричными.

«Но американцы считают, что ничего нет важнее, кроме них самих, – такой стиль. Так что здесь нет ничего необычного», – отметил он.