Home Видео Славянская церковь помогает тысячам семей в Сакраменто ВидеоИнтересные новостиНовостиРелигияСтатьиФоторепортажиЭксклюзив Славянская церковь помогает тысячам семей в Сакраменто Apr 16, 2021 Facebook Twitter WhatsApp Email Telegram VK ПО ТЕМЕ Губернатору – водка, детям – книжки Лайф-хак: бесплатное жилье в Сакраменто + $75 в день наличкой Транспортная компания Divine Enterprises нанимает на работу водителей-дальнобойщиков Славянские церкви США получили “коронавирусные” займы на миллионы долларов Беларус из Сакраменто стал пожарным и получил гражданство США Славянская церковь “Дом Отца” (The Father’s House) с начала пандемии раздала тысячи наборов продуктов жителям региона Сакраменто. Церковь также помогает людям, попавшим в алкогольную и наркотическую зависимость